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6 فوائد لليوسفى أهمها الوقاية من السرطان والتخلص من الوزن الزائد

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6 فوائد لليوسفى أهمها الوقاية من السرطان والتخلص من الوزن الزائد 6 فوائد لليوسفى أهمها الوقاية من السرطان والتخلص من الوزن الزائد
الفواكه من أهم العناصر الغذائية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، وتمثل الفواكه عنصرا غذائيا مهما لمتبعين الحميات الغذائية للتخلص من الوزن الزائد.

أهمية تناولك لليوسفى:


>تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الفواكه من أهم العناصر الغذائية لجسم الإنسان، ومن أهمها "اليوسفى" الذى يحتوى على نسبة عالية من الألياف وفيتامين سى، ما يساعد على التخلص من الوزن الزائد وتجنب الإصابة بنزلات البرد وأمراض الشتاء.

تعرف على فوائد "اليوسفى":


>وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الفوائد الناتجة عن تناول "اليوسفى"، ومنها:
>1- تناولك لثمرة من اليوسفى قبل النوم، تساعدك على التخلص من التوتر والقلق وتمنحك الشعور بالهدوء.
>2- يحد من التعرض لعسر الهضم بسبب احتوائه على مادة البرونز.
>3- نظرا لاحتوائه على نسبة ضعيفة من السعرات الحرارية فهو يعد علاجا فعالا للتخلص من الوزن الزائد.
>4- يحد من الإصابة بالسرطان خاصة سرطان الكبد.
>5- ينظم نسبة السكر فى الدم.
>6- يحد من الإصابة بأمراض القلب.

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