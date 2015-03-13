طرق الوقاية من قرحة المعدة والإثنى عشر

طرق للوقاية من قرحة المعدة والإثنى عشر:

قرحة المعدة والإثنى عشر، من الأمراض التى يعانى منها كثيرون، وتكون نتيجة لبعض العادات الخاطئة التى يتبعونها، وللوقاية من هذا المرض اتبع الأتى.>يوصى الدكتور محمد عبد الرازق استشارى الأمراض الباطنية والقلب، باتباع نظام غذائى صحى للوقاية من قرحة المعدة والإثنى عشر، مع تجنب الإفراط فى تناول الأكلات الحريفة كالشطة والفلفل والموالح، وعدم تناول المواد المشبعة بالدهون وتناول منتجات الألبان خالية الدسم، والحرص على عدم الأكل أو الشرب قبل النوم بساعتين على الأقل، حتى لا يؤدى إفراز الحمض إلى ارتجاع أثناء النوم والتوقف التام عن التدخين.

ويشير د.محمد عبد الرازق إلى أنه فى حالة الإصابة يجب إعطاء المريض بعض الأدوية المضادة لحموضة المعدة أو الأخرى المثبطة لإفراز حمض الهيدروكلوريك، كذلك بعض الأدوية التى تساعد على سهولة حركة الجهاز الهضمى، كما تعطى بعض الأدوية التى تحمى الجزىء العلوى المبطن للمعدة.

علاج قرحة المعدة:

>وفى حالة عدم الاستجابة للعلاج لمدة ثلاثة أشهر، يبدأ الطبيب فى وقف العلاج لمدة أسبوعين ثم يقوم بعمل منظار العلوى للجهاز الهضمى، وقد يحتاج الطبيب إلى دراسة حركية الجهاز الهضمى وهنا يمكن تشخيص الحالة ومعرفة الأسباب الحقيقة للقرحة بعد أخذ عينة صغيرة جداً بالمنظار وتحليلها بمعامل الأنسجة الباثولوجية .

ويتابع استشارى الأمراض الباطنية والقلب، أن العلاج الباطنى مهم جداً لتفادى مضاعفات القرحة مثل حدوت الثقب أو النزيف، ولم يعد هناك مجال كبير للتدخل الجراحى لعلاج القرحة بدون حدوث المضاعفات، كما كان فى السابق، ويشير إلى أن الوقاية أهم كثيرا فى منع حدوث القرحة الهضمية للمعدة والإثنى عشر .