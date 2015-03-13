رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال: تنظيم المؤتمر مذهل والوفود المشاركة رفيعة المستوى

قال مجد المنزلاوى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن التنظيم الذي يشهده مؤتمر شرم الشيخ يعد علامة فارقة وقد أدهشني سير العملية التنظيمية منذ وهلة نزولنا إلى أرض شرم الشيخ.

وأشاد في ذات الوقت فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء أونا، بمستوى التمثيل من الوفود المشاركة في المؤتمر من رجال أعمال، مشيراً إلى أن المؤتمر يزخر بالمستثمرين الجاديين والشركات الكبرى .

وقال : أتوقع نجاح مبهر على المستويين الصناعى والتجارى لهذا المؤتمر، وأضاف أن الوفود المشاركة هى وفود رفيعة المستوى وهو ما يعطى إنطباع لدى الجميع بالجدية فى المؤتمر .

وقال أن تركيز رجال الأعمال المصريين خلال المؤتمر سينصب على أربعة محاور رئيسية وهم الإسكان وتشمل تطوير وتنمية لأماكن وأحياء بالكامل لتشمل مستشفيات وجامعات ومراكز تدريب ، والمحور الثانى هو مشروعات الطاقة واصفا إياها بأنها ستخطف أنظار العالم تجاه مصر.

وأضاف أنه تم دراسة احتياجات مصر من الطاقة فى الوقت الحالى بالإضافة إلى إحتياجاتها المستقبلية من الطاقة وهو الامر الذى لم تتم مناقشته من خلال الجلسات التمهيدية للمؤتمر.

وأشار إلى أن توافر الطاقة سيسهم فى فتح العديد من المشروعات خصوصا تعمير الساحل الشمالى ومشروعات قناة السويس وغيرها من المشروعات العملاقة المتوقفة على توافر الطاقة.