سلطان الجابر:الحضور الكبير بالمؤتمر الاقتصادى يعكس اهتمام العالم بنجاح مصر

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس المكتب التنسيقى للمشاريع التنموية الإماراتية فى مصر ، أن الحضور الكبير والمتميز فى المؤتمر الاقتصادى المصرى المنعقد فى شرم الشيخ، يعكس اهتماماً عالمياً باستقرار مصر ونجاحها، ولفت إلى أن المؤتمر ليس محطة أخيرة، وإنما بداية لمرحلة جديدة من النشاط والعمل فى الاقتصاد المصرى، مؤكداً ثقته بمستقبل مصر المشرق القائم على سواعد أبنائها.

وقال الجابر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، "يشكل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى نقطة انطلاق جديدة للاقتصاد المصرى"، موضحاً أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً فى بناء الاقتصاد الحديث، وأعرب الجابر عن تطلعه لمشاركة فاعلة من قبل مجتمع رجال الأعمال العرب والعالميين فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.

وأضاف: "أنا على ثقة بأن مشاركة مجتمع الأعمال الإماراتى ستكون متميزة خلال المؤتمر، سواء من حيث العدد أو المستوى أو طبيعة المشاركات.

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