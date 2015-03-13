خطأ جون كيرى الكارثى فى كلمته: لابد أن نسعى جميعا لأجل مستقبل إسرائيل

كتب محمود الضبع
تعليقات (16)
2
ليس خطأ ؟
بواسطة: omarبتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:13 م
هو تعمد إفطار الجميع ؟ ثم تعمد قول ذلك بعد الإفطار ؟ ثم أعتذر عن التعمد؟
3
" بحكم العادة "
بواسطة: عادل و الآن عادل الأولبتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:14 م
أخطأ كيرى لأنه تعود على ذلك , و نخطئ نحن ان أعتقدنا غير ذلك !!!
4
كلمة الحق طلعت
بواسطة: احمد الشوادفى كفر الشيخبتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:15 م
الراجل شاغل نفسة باسرائيل وشغلة قلبة وعقلة وبيحارب العرب والدول القوية من اجلها وبيساعد الاخوان ووقف مع مرسى من اجلها الى مزبلة التاريخ انت واسرائيل ومن يعاونكم
5
اللي في القلب في القلب
بواسطة: LIONبتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:15 م
مهما تظاهرو ومهما اظهرو
6
كلمة الحق طلعت
بواسطة: احمد الشوادفى كفر الشيخبتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:16 م
الراجل شاغل نفسة باسرائيل وشغلة قلبة وعقلة وبيحارب العرب والدول القوية من اجلها وبيساعد الاخوان ووقف مع مرسى من اجلها الى مزبلة التاريخ انت واسرائيل ومن يعاونكم
7
الي في القلب في القلب
بواسطة: مصري بيحب جيش بلادةبتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:17 م
الي في قلبك طالع ياكيري هو كل الي همك انت امريكا امن اسرائيل ومستقبل اسرئيل علي امن منطقة الشرق الاوسط كلة ومصر بلخصوص
8
اللي في القلب في القلب
بواسطة: محمد عليبتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:18 م
الراجل عبر عن سياسة امريكا وقال اللي في قلبه . وسواء قال أو لا احنا عارفين. لما يرجع بلده هيبرمجوه بنسخه عربي.
9
متعودة دايماً
بواسطة: محمود الشافعيبتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:24 م
ربنا يعطيه الصحة الفنان عادل امام في مسرحية شاهد ما شافش حاجة و كلمته المشهورة متعودة دايماً ، أهو كيري نطق بما هو متعود عليه بل و ما يحرص عليه هو و دولته ، فأمريكا دائماً تحرص على أمن اسرائيل ، و رعاية الارهاب و الارهابيين فأمريكا بلطجي العالم العجوز الذي يبحث دائماً عمن يساعده من البلطجية أمثاله من الارهابيين أمثال جماعة الاخوان و الدواعش و غيرهم
10
بغبغان
بواسطة: nabilaبتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:27 م
اصله حافظ مش فاهم
11
صهاينه اكتر من الصهاينه انفسهم
بواسطة: مكرمبتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:33 م
من يهمل التاريخ لا يتعلم ابدا - راجع مواقف امريكا مع مصر عبر التاريخ من بناء السد العالى فى الستينات الى النكسه ثم حرب اكتوبر وحتى حين حاولنا النهوض اذا عرفو اننا نبى مصنع حتى لو بسكويت سيعطونا البسكويت شرط الا نبنى المصنع ووهذا ليس من الان بل مذكور بالتفصيل فى خطابات عبد الناصر - اى ان سياسه امريكا معنا هى اسرائيل اولا ونحن فى مصر جزء من ارض الميعاد وعلينا ان نظل هكذا حتى تنمو اسرائيل وتبلعنا
12
كيري لم يخطأ
بواسطة: عزت عبد المجيدبتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:37 م
هل أخطأ جون كيري...!؟ لماذا نظن أنفسنا مركز الكون؟ متى كان السيد كيري ومن سبقوه عملوا لمصلحة اُناس تعمل ضد أنفسها...!
13
نمرة 2
بواسطة: Mudtafaبتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:42 م
14
رقم 11 من الإخوان المجرمون
بواسطة: كايدهم وحابس دمهمبتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:42 م
رقم 11 مخة تعبان قوى , لاحول ولا قوة إلا بالله
15
اسرائيل تضغط على امريكا من ناحية وتدعم داعش من ناحية
بواسطة: امنية السيدبتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:45 م
وبعد ما تضغط على امريكا .. تقوم امريكا تزق قطر وتركيا علينا عن طريق دعم كلابهم الاخوان المسلمين وداعش .. وبكده اسرائيل تبقة مستخبيه ورا مليون حيطة والشعوب العربية تفضل تخبط فى بعضها
16
مقصود
بواسطة: محمدبتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:46 م
انه يقصد ان امريكا تساعد فى تفكيك الامه العربيه ومساعدة الارهاب وكل ذلك من اجل اسرائيل وكل الشعب المصرى فاهم وعارف مش محتاج محللين ( و تحيه مصر )
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1
اصحى ياجون
بواسطة: ماجد وليمبتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:13 م