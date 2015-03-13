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خطأ جون كيرى الكارثى فى كلمته: لابد أن نسعى جميعا لأجل مستقبل إسرائيل

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خطأ جون كيرى الكارثى فى كلمته: لابد أن نسعى جميعا لأجل مستقبل إسرائيل خطأ جون كيرى الكارثى فى كلمته: لابد أن نسعى جميعا لأجل مستقبل إسرائيل

كتب محمود الضبع

تعليقات (16)

1

اصحى ياجون

بواسطة: ماجد وليم

بتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:13 م

2

ليس خطأ ؟

بواسطة: omar

بتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:13 م

هو تعمد إفطار الجميع ؟ ثم تعمد قول ذلك بعد الإفطار ؟ ثم أعتذر عن التعمد؟

3

" بحكم العادة "

بواسطة: عادل و الآن عادل الأول

بتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:14 م

أخطأ كيرى لأنه تعود على ذلك , و نخطئ نحن ان أعتقدنا غير ذلك !!!

4

كلمة الحق طلعت

بواسطة: احمد الشوادفى كفر الشيخ

بتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:15 م

الراجل شاغل نفسة باسرائيل وشغلة قلبة وعقلة وبيحارب العرب والدول القوية من اجلها وبيساعد الاخوان ووقف مع مرسى من اجلها الى مزبلة التاريخ انت واسرائيل ومن يعاونكم

5

اللي في القلب في القلب

بواسطة: LION

بتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:15 م

مهما تظاهرو ومهما اظهرو

6

كلمة الحق طلعت

بواسطة: احمد الشوادفى كفر الشيخ

بتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:16 م

الراجل شاغل نفسة باسرائيل وشغلة قلبة وعقلة وبيحارب العرب والدول القوية من اجلها وبيساعد الاخوان ووقف مع مرسى من اجلها الى مزبلة التاريخ انت واسرائيل ومن يعاونكم

7

الي في القلب في القلب

بواسطة: مصري بيحب جيش بلادة

بتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:17 م

الي في قلبك طالع ياكيري هو كل الي همك انت امريكا امن اسرائيل ومستقبل اسرئيل علي امن منطقة الشرق الاوسط كلة ومصر بلخصوص

8

اللي في القلب في القلب

بواسطة: محمد علي

بتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:18 م

الراجل عبر عن سياسة امريكا وقال اللي في قلبه . وسواء قال أو لا احنا عارفين. لما يرجع بلده هيبرمجوه بنسخه عربي.

9

متعودة دايماً

بواسطة: محمود الشافعي

بتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:24 م

ربنا يعطيه الصحة الفنان عادل امام في مسرحية شاهد ما شافش حاجة و كلمته المشهورة متعودة دايماً ، أهو كيري نطق بما هو متعود عليه بل و ما يحرص عليه هو و دولته ، فأمريكا دائماً تحرص على أمن اسرائيل ، و رعاية الارهاب و الارهابيين فأمريكا بلطجي العالم العجوز الذي يبحث دائماً عمن يساعده من البلطجية أمثاله من الارهابيين أمثال جماعة الاخوان و الدواعش و غيرهم

10

بغبغان

بواسطة: nabila

بتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:27 م

اصله حافظ مش فاهم

11

صهاينه اكتر من الصهاينه انفسهم

بواسطة: مكرم

بتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:33 م

من يهمل التاريخ لا يتعلم ابدا - راجع مواقف امريكا مع عبر التاريخ من بناء السد العالى فى الستينات الى النكسه ثم حرب اكتوبر وحتى حين حاولنا النهوض اذا عرفو اننا نبى مصنع حتى لو بسكويت سيعطونا البسكويت شرط الا نبنى المصنع ووهذا ليس من الان بل مذكور بالتفصيل فى خطابات عبد الناصر - اى ان سياسه امريكا معنا هى اسرائيل اولا ونحن فى مصر جزء من ارض الميعاد وعلينا ان نظل هكذا حتى تنمو اسرائيل وتبلعنا

12

كيري لم يخطأ

بواسطة: عزت عبد المجيد

بتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:37 م

هل أخطأ جون كيري...!؟ لماذا نظن أنفسنا مركز الكون؟ متى كان السيد كيري ومن سبقوه عملوا لمصلحة اُناس تعمل ضد أنفسها...!

13

نمرة 2

بواسطة: Mudtafa

بتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:42 م

14

رقم 11 من الإخوان المجرمون

بواسطة: كايدهم وحابس دمهم

بتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:42 م

رقم 11 مخة تعبان قوى , لاحول ولا قوة إلا بالله

15

اسرائيل تضغط على امريكا من ناحية وتدعم داعش من ناحية

بواسطة: امنية السيد

بتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:45 م

وبعد ما تضغط على امريكا .. تقوم امريكا تزق قطر وتركيا علينا عن طريق دعم كلابهم الاخوان المسلمين وداعش .. وبكده اسرائيل تبقة مستخبيه ورا مليون حيطة والشعوب العربية تفضل تخبط فى بعضها

16

مقصود

بواسطة: محمد

بتاريخ: الجمعة، 13 مارس 2015 12:46 م

انه يقصد ان امريكا تساعد فى تفكيك الامه العربيه ومساعدة الارهاب وكل ذلك من اجل اسرائيل وكل الشعب المصرى فاهم وعارف مش محتاج محللين ( و تحيه مصر )

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