الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى لدى وصوله مطار شرم الشيخ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودى، لدى وصوله مطار شرم الشيخ الدولى للمشاركة فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى المقرر انطلاقه بعد ساعات.

وقد تعانق الرئيس السيسى والأمير مقرن، ثم قام الأخير بمصافحة كبار مستقبليه بالمطار من أعضاء الوفد السعودى.

وكان الديوان الملكى السعودى قد أعلن أن ولى العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز غادر إلى القاهرة، للمشاركة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بمدينة شرم الشيخ نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

السيسى يلتقى محمد بن راشد آل مكتوم قبل انطلاق مؤتمر شرم الشيخ اليوم

بالصور.. كيرى ينضم إلى مائدة وزراء الحكومة بحفل إفطار المؤتمر الاقتصادى

وزير الدولة الإماراتى لـ "وول ستريت جورنال": حان الوقت ليظهر شركاء مصر الدوليين التزامهم الحقيقى بدعمها.. سلطان الجابر يؤكد: نؤمن بأهمية قوة القاهرة واستقرارها.. والحكومة تقوم بإصلاحات هيكلية صعبة

محلب يستقبل نظيره الإثيوبى بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى

مائدة إفطار تجمع الجنزورى و7وزراء قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الاقتصادى

أجندة المؤتمر الاقتصادى.. 20 جلسة تشهدها القاعة الرئيسية تبدأ بكلمة للرئيس السيسى.. و10 ورش عمل لطرح فرص الاستثمار.. وورشة خاصة لمشروعات تنمية قناة السويس.. وعشاء ترحيبى بدعم "السويدى إليكتريك"

مائدة إفطار تجمع الجنزورى و7وزراء قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الاقتصادى

وزير الصحة يطرح مشروعين بالقمة الاقتصادية باستثمارات 1.4 مليار جنيه.. الأول تصنيع الحقن ذاتية التدمير باستثماراته 52 مليون دولار..والثانى إنتاج أدوية مشتقات الدم لتوفير 60 % من احتياجات "الألبيومين"

مهاب مميش: نركز على صناعات المنسوجات والبتروكيماويات وبناء وصيانة السفن والخدمات البحرية خلال المؤتمر الاقتصادى.. وقانون الهيئة مرن يسمح لها بالاستثمار.. 33 كراكة عملاقة تعمل بـ"تكريك القناة الجديدة"