عرض فليم تسجيلى بمائدة إفطار "كيرى" يوضح التعاون بين مصر وأمريكا

أذيع على هامش حفل إفطار جون كيرى، الذى أقامه على شرف المؤتمر الاقتصادى، فليما تسجيليا، عن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ويليه تعزيز التعاون بين مصر وأمريكا، فى عدد من المجالات المختلفة.

وكانت مائدة الإفطار الصباحية، جمعت بمقر إقامة الوزراء بشرم الشيخ، الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق و٧ وزراء من حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، هم وزراء الشباب والرياضة والصناعة والأوقاف والقوى العاملة والهجرة والمالية والآثار والبيئة، قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الاقتصادى، ورحب الوزراء بالدكتور الجنزورى، ودار بينهم حوار ودى على مائدة الإفطار حول المؤتمر الاقتصادى والوفود الحاشدة التى جاءت لمدينة شرم الشيخ للمشاركة فى المؤتمر.

السيسى يلتقى محمد بن راشد آل مكتوم قبل انطلاق مؤتمر شرم الشيخ اليوم

بالصور.. كيرى ينضم إلى مائدة وزراء الحكومة بحفل إفطار المؤتمر الاقتصادى

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مائدة إفطار تجمع الجنزورى و7وزراء قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الاقتصادى

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مائدة إفطار تجمع الجنزورى و7وزراء قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الاقتصادى

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