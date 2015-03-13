محلب: المؤتمر الاقتصادى مظاهرة فى حب مصر

قدم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء التحية إلى جميع القائمين على تنظيم المؤتمر الاقتصادى العالمى المقام الآن بمدينة شرم الشيخ، كما قدم الشكر والتحية إلى الأجهزة الإعلامية والأمنية وكل الأقلام التى ساندت المؤتمر .

ووصف رئيس الحكومة المؤتمر الاقتصادى "مصر المستقبل" بالمظاهرة فى حب مصر، قائلا "إن المؤتمر يعد بداية جديدة لانطلاقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى"، مشيرا إلى أن إصدار قانون الاستثمار أضاف جو من الشفافية والمصداقية واحترام العقول .

وأشار محلب إلى أن حزمة التعديلات التى تمت على قانون الاستثمار تؤكد على تسهيلات ووضوح فى كل شىء من حيث حل النزاعات وسياسة ضريبية واضحة مستديمة ومستمرة، مؤكدا أن مصر بها فرص استثمارية كثيرة كامنة تؤهلها أن تكون من الاقتصاديات الرائدة فى العالم.

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