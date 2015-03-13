محمد بن راشد يصل شرم الشيخ للمشاركة في "مصر المستقبل"

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بسلامة الله، والوفد المرافق الى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والذي يبدأ اليوم في شرم الشيخ على البحر الأحمر في جمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال سموه على أرض المطار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وسامح شكري وزير الخارجية وعدد من الوزراء وكبار رجالات الدولة.

وقد استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - عقب العناق الأخوي مع الرئيس السيسي الذي رحب بسموه والوفد المرافق في بلدهم الثاني - ثلة من حرس الشرف الذي أدى التحية لضيف مصر ثم صافح سموه كبار مستقبليه فيما صافح الرئيس المصري أعضاء الوفد الرسمي لدولة الامارات.

يرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفد يضم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.

>