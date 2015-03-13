مايلي سايرس تسوّق لمادونا والأخيرة تعترف بأنها كانت سجينة

يبدو أن الغزل المتبادل بين النجمة العالمية Miley Cyrus وزميلتها الأكبر سناً Madonna سيستمر طويلاً.

والواضح أن Miley لا تعتبر Madonna منافسة لها، أو ربما تسعى لكسب ودّ جمهور الأخيرة الكبير جداً.

فقد نشرت النجمة Miley ، البالغة من العمر 22 عاماً، صورة جديدة لها على صفحتها في إنستغرام، وهي تعانق صورة لـ"بوستر" Madonna الخاصّ بألبومها الجديد Rebel Heart، وقد أرفقتها بتعليق عبّرت فيه عن سعادتها لطرح الألبوم.

بدورها، أعربت Madonna عن إعجابها بالصورة وأعادت نشرها بنفسها.

يذكر أن Madonna صرّحت مؤخراً لـ The Sun بأنها كانت تشعر بأنها سجينة طوال فترة زواجها بالمخرج Guy Ritchie، في الوقت الذي كانت تتراجع فيه فنياً.

وقالت مادونا :"كنت أشعر بأنني في حالة من الصراع. في العديد من المرات أردت أن أعبّر عن نفسي كفنانة بطرق عديدة لن تشعر زوجي السابق بالارتياح ".

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