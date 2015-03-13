الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد السلام بشرم الشيخ

وصل، الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مسجد السلام بشرم الشيخ لأداء صلاة الجمعة، يرافقه كل من وزير الدفاع، الفريق صدقى صبحى، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

ويلقى خطبة الجمعة بمسجد السلام وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة.

وتنطلق، عصر اليوم الجمعة، أولى فعاليات المؤتمر الاقتصادى المصرى بشرم الشيخ «مصر للمستقبل» ولمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 90 دولة و25 منظمة دولية وإقليمية وعربية، الذى سيبدأ بكلمة الافتتاح التى سيلقيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويليها كلمات باقى الوفود المشاركة فى المؤتمر، بواقع ثلاثة دقائق خصصت لكلمة كل وفد مشارك.