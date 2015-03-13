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بالفيديو .. السيسي يستقبل وفد الإمارات لدى وصوله مطار شرم الشيخ

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بالفيديو .. السيسي يستقبل وفد الإمارات لدى وصوله مطار شرم الشيخ بالفيديو .. السيسي يستقبل وفد الإمارات لدى وصوله مطار شرم الشيخ

الرئيس عبدالفتاح

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي, الوفد الإماراتي لدى وصوله مطار شرم الشيخ الدولي للمشاركة فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصري والمقرر انطلاقه بعد ساعات.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس السيسي بمدينة شرم الشيخ اليوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى والذى حضر إلى شرم الشيخ للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى.

وتعد الإمارات من أبرز دول الخليج الداعمة لمصر, خاصة عقب ثورة الثلاثين من يونيو, كما أنها تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات فى خلال المرحلة المقبلة.

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