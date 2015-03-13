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أمين عام الناتو يؤكد استعداد الحلف لمساعدة ليبيا والعراق

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أمين عام الناتو يؤكد استعداد الحلف لمساعدة ليبيا والعراق أمين عام الناتو يؤكد استعداد الحلف لمساعدة ليبيا والعراق

حلف الناتو

أكد ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” استعداد الحلف لمساعدة ليبيا والعراق.

وقال الأمين العام بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل جارثيا مارجايو في مدريد ،أن الناتو يخطط لمساعدة ليبيا ، كاشفا أن الحلف يدرس طلب العراقية  ،لإرسال مساعدات لزيادة القدرات وتدريب قواتها حتى تتحمل مسؤولية أمنها.

واعتبر أن تنظيم داعش ، والإرهاب يمثلان تهديدا مباشرا للأمن في العالم، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

واجتمع الأمين العام خلال زيارته الأولى لمدريد ،منذ توليه منصبه مع الملك الإسباني فيليبي السادس ورئيس الحكومة ماريانو راخوي.

وتم خلال اللقاءات بحث الأزمة في أوكرانيا ، والإرهاب والتهديدات التي تواجه الدول المطلة على البحر المتوسط.

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