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الجار الله : «من محاسن الصدف أن يعقد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي يوم جمعة»

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الكاتب الصحفى أحمد الجارالله، رئيس تحرير جريدة «السياسة» الكويتية

الكاتب الصحفى أحمد الجارالله، رئيس تحرير جريدة «السياسة» الكويتية

قال الكاتب الصحفى أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة «السياسة» الكويتية وعميد الصحفيين الكويتيين، إنه من محاسن الصدف أن يعقد مؤتمر الاقتصادى يوم جمعة.

وكتب الجار الله تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلاً: «من محاسن الصدف أن يعقد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي يوم جمعة … بارك الله لمصر مؤتمرها وأفشل الله مؤامرات إخوان الشياطين وماركاتهم الإرهابية».

الجار الله

وتنطلق، عصر اليوم الجمعة، أولى فعاليات المؤتمر الاقتصادى المصرى بشرم الشيخ «مصر للمستقبل» ولمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 90 دولة و25 منظمة دولية وإقليمية وعربية، الذى سيبدأ بكلمة الافتتاح التى سيلقيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويليها كلمات باقى الوفود المشاركة فى المؤتمر، بواقع ثلاثة دقائق خصصت لكلمة كل وفد مشارك.

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