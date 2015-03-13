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السيسي يستقبل ولي العهد السعودي بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادي

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السيسي يستقبل ولي العهد السعودي بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادي السيسي يستقبل ولي العهد السعودي بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادي

الرئيس

 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودى، لدى وصوله مطار شرم الشيخ الدولى للمشاركة فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى المقرر انطلاقه بعد ساعات.

و تعانق الرئيس السيسى والأمير مقرن، ثم قام الأخير بمصافحة كبار مستقبليه بالمطار من أعضاء الوفد السعودى.

وكان الديوان الملكى السعودى قد أعلن أن ولى العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز غادر إلى القاهرة، للمشاركة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بمدينة شرم الشيخ نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

أ ش أ

 

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