ميناء دمياط يستقبل 39 سفينة متنوعة خلال أسبوع

قال ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط إن إجمالى سفن الحاويات التى وصلت للميناء خلال هذا الأسبوع بلغت (16) سفينة حاويات، وأن الميناء استقبل (39) سفينة بضائع عامة من مختلف الأنواع كما غــــادر المينـــــاء خلال نفس الأسبوع عدد (18) سفينة حاويات وعدد (38) سفينة بضائع عامة .

وأضاف فى بيان صحفى اليوم الجمعة أن الميناء استقبل خلال الأسبوع السفينة ( MTMROTTERDAM ) محملة بكمية 3000 طن زيت ، والسفينة ( TETT ) محملة بكمية 6273 طن زيت، والسفينة ( HABIP-BAYRAI ) محملة بكمية 3000 طن زيت، والسفينة ( MAJESTY ) محملة بكمية 33000 طن ذرة، والسفينة ( OCEAN PEARL ) محملة بكمية 6498 طن ذرة، والسفينة ( FUMAN ) محملة بكمية 63000 طن قمح، والسفينة ( ORALUNAY ) محملة بكمية 6000 طن زيت .

كما استقبل الميناء سفينة ذات طبيعة خاصة :- السفينة ( BEECH GALAXX ) لشحن 5905 أطنان ميثانول والسفينة ( LOMB ) محملة بكمية 5934 طن ميثانول .

كما استقبل الميناء سفن ذات حمولات كبيرة دخلت لأول مرة السفينة ( ROXTROT ) محملة بكمية 32999 طن فول صويا .

وفى السياق نفسه أضاف الشيطى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال أصبح اليوم 98100 طن قمح.