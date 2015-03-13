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إزالة مبنى مخالف شيدته زوجة مدير إدارة أملاك الدولة بالإسماعيلية

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إزالة مبنى مخالف شيدته زوجة مدير إدارة أملاك الدولة بالإسماعيلية إزالة مبنى مخالف شيدته زوجة مدير إدارة أملاك الدولة بالإسماعيلية
قال بيان أمنى لمديرية أمن الإسماعيلية، إن حملة لتنفيذ قرارات إدارية بإزالة إشغالات وتعديات على أملاك الدولة بمدينة التل الكبير بالإسماعيلية، أزالت منزلا مملوكا لزوجة مدير إدارة أملاك الدولة بالمدينة.

وأضاف البيان أن الحملة استهدفت إزالة تعديات على حرم الطريق والترعة، ووجد بينها منزلا مملوكا لـ"هويدا.م.د"، زوجة "محمود.ح.ح" مدير إدارة أملاك الدولة بمركز التل الكبير، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق معه، بعد رفع شكوى ضده إلى اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية.

وقال البيان إن الحملة نفذت 13 قرارا صادرًا من وزارة الرى و17 حالة تعدٍّ على حرم ترعة الإسماعيلية بمدينة التل الكبير بينها منازل، وأكشاك وورش ومقاهى.

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