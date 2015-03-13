"صحة الإسكندرية": تيسير إجراء تعاقد الأطباء المصريين للعمل فى السعودية

وصلت إلى الإسكندرية لجنة من وزارة الصحة السعودية لإجراء المقابلات الشخصية وإتمام التعاقدات مع الأطباء وغيرهم من العاملين بالقطاع الصحى للعمل بالمستشفيات والمراكز الحكومية بمنطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية .

وتقوم اللجنة بتلقى الطلبات وبإجراء المقابلات الشخصية بمركز التدريب التابع لمديرية الشئون الصحية بسموحة.

وأكد الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن المقابلات تتم بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لتيسير إجراء التعاقدات مع اللجنة السعودية والأطباء المصريين وتوفير النفقات والعمولات، علاوة على ضمان سلامة التعاقدات حفظا لحقوق الطرفين.

وأشارت الدكتورة عزة أبو زيد مديرة إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إلى أن اللجنة السعودية مكونة من 11 طبيبا و4 من الإداريين وأنها بدأت أعمالها يوم الأربعاء 11/3/2015 ولمدة خمسة أيام.