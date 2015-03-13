إعادة فتح موانئ الغردقة وشرم الشيخ بعد إغلاقها لسوء الأحوال الجوية

أعلن عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح موانئ الغردقة وشرم الشيخ، مساء أمس، بعد إغلاقها لسوء الأحوال الجوية، حيث يستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة العبارة مسرة وعلى متنها 748 راكبا و21 سيارة.

وشهد الميناء أمس استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 193 راكباً، و13 سيارة، مع انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالموانئ.

وعلى جانب آخر، تم تشديد الإجراءات الأمنية وتواجد ورديات عمل على مدار 24 ساعة بكل الموانئ بالثلاث محافظات من العاملين والمديرين لمتابعة سير العمل.