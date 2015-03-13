وصول 10650 طن زيوت لميناء الأدبية و53 شاحنة لـ"نويبع"

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الأدبية استقبل اليوم السفينة تويز سيكليز وعلى متنها 9800 طن زيوت قادمة من جدة والسفينة كانسيود وعلى متنها 850 طن زيوت زابلين قادمة من هولاند، كما يغادر الميناء السفينة ويسترن هوستن وعلى متنها 20 ألف طن فوسفات متجهة إلى شرق آسيا.

يشهد ميناء نويبع اليوم وصول السفينة بريدج وعلى متنها 53 شاحنة والعبارة برنسيسة وعلى متنها 313 راكبا منهم 90 معتمرا و2 باص عمرة و1 سيارة، شهد الميناء بالأمس مغادرة ووصول للسفينة نيوتاليس وعلى متنها 56 سائحا إلى ومن الكنيسة.

شهد ميناء نويبع بالأمس وصول السفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة والعبارة برنسيسة وعلى متنها 202 راكب والسفينة سينا وعلى متنها 372 راكبا منهم 270 معتمرا و3 باص عمرة و87 شاحنة خلال رحلتين لها كما غادر الميناء السفينة بريدج وعلى متنها 53 شاحنة والعبارة برنسيسة وعلى متنها 1136 راكبا و6 سيارة والسفينة سينا وعلى متنها 391 راكبا منهم 45 معتمرا و1 باص عمرة و76 شاحنة وذلك خلال رحلتين.