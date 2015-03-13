القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الباجور بالمنوفية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تجارة المواد المخدرة وبحوزتهما 34 لفافة بانجو وحشيش وأقراص، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور، والنقيب كريم علام معاون المباحث يفيد ضبط كل من محمد صالح محمود عفيفى "23 سنة" عاطل ومقيم تلبنت ابشيش مركز الباجور، وأحمد صبرى فرج عطوة 23 سنة عاطل ومقيم تلبنت ابشيش مركز الباجور، وأحمد ابراهيم محمد ابراهيم 25 سنة عاطل ومقيم ميت الوسطى مركز الباجور، ومحمد انور عبد الله عبد العزيز 19 سنة عاطل ومقيم شبرا خلفون مركز شبين الكوم وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تجارة المواد المخدرة وبحوزتهم 34 لفافة بانجو صغيرة الحجم، وعدد 18 قطعة حشيش صغيرة الحجم، وعدد 105 أقراص مخدرة غير معلوم نوعها، وطبنجة صوت تم تعديلها لحية، وطلقة حية عيار 8.5، ومطواة قرن غزال، و4 هواتف محمولة ومبلغ مالى قدرة 1805 جنيهات، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 3910 جنح الباجور لسنة 2015.