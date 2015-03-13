ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير وثائق التأمين وبيعها للمواطنين بالجيزة

ألقى رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير وثائق التأمين وبيعها للمواطنين.

البداية كانت بتمكن قوة من قسم مباحث المرور بالقاهرة من ضبط كل من "ارسانى.ع.ج" 27 سنة موظف بإحدى شركات التأمين بوحدة تراخيص أوسيم بمرور الجيزة ومقيم العجوزة الجيزة و"مريم.د" 25 سنة موظفة مقيمة دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا وبحوزتهما عدد 29 وثيقة تأمين منسوب صدورها لشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى (مزورة).

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى اصطناع وثائق التأمين وبيعها للمواطنين بقصد التربح بالاشتراك مع كل من "محمد.أ" 45 سنة عاطل ومقيم المنيب و"نافع.أ" 37 سنة عاطل ومقيم إمبابة بالجيزة وجار البحث عنهما وضبطهما، وبتطوير مناقشتهما اعترفا وأرشدا عن بيع وثائق تأمين لعدد من المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.