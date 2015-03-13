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وزير الخارجية الليبى يبحث مع سفير روسيا دعم علاقات التعاون بين البلدين

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وزير الخارجية الليبى يبحث مع سفير روسيا دعم علاقات التعاون بين البلدين وزير الخارجية الليبى يبحث مع سفير روسيا دعم علاقات التعاون بين البلدين
بحث وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى مع السفير الروسى لدى ليبيا، سبل دعم علاقات التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات .

وقال مصدر مسئول بالمكتب الإعلامى للخارجية الليبية، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الجانبين بحثا سبل دعم التعاون الثنائى بين البلدين والقضايا الإقليمية المختلفة.

وأوضح المصدر أن الجانبين تطرقا إلى الحوار الوطنى الليبى الذى يعقد بالمغرب وكيفية التغلب على أى صعوبات قد تؤدى إلى تفاقم الأزمة الراهنة بالبلاد.

وعلى صعيد آخر، قال المصدر إن وزير الخارجية الليبى التقى أيضا مع كاتب الدولة للشئون الخارجية التونسى التهامى العبدولى حيث تبادل الطرفان سبل دعم علاقات التعاون الثنائى ، وما آلت إليه جولة الحوار السياسى بين الأطراف الليبية المتنازعة بالمغرب .

يذكر أن رئيس الليبية عبد الثنى من المنتظر أن يقوم بزيارة إلى روسيا غدا السبت يلتقى خلالها بكبار المسئولين
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