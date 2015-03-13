القبض على 3 من الإخوان متهمين بالتعدى على المنشآت العامة فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على 3 من الإخوان، المتهمين بالتعدى على مراكز الشرطة والمنشآت العامة خلال أحداث الشغب فى أغسطس 2013.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر، يفيد القبض على متهم من قسم ملوى مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2052 لسنة 2013 إدارى قسم ملوى اقتحام المرور و2 متهمين من المنيا والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 7294 إدارى قسم المنيا اقتحام منشآت.

فيما تم ضبط متهم هارب من وقائع الشغب والتظاهر بدون تصريح، وكذلك تم ضبط 4 متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا متنوعة.