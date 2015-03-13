وفد من المستثمرين في الطاقة والغاز يتوجه إلى شرم الشيخ

أكد عدد من الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين فى مجالات الطاقة والغاز، أن مصر ستحصل على كميات من الغاز الطبيعي من الدول المطلة على البحر المتوسط قريبًا لسد احتياجاتها بعد أن عانت خلال السنوات القليلة الماضية من أزمة طاقة.

وأشار المهندس أكمل زغلول عضو الرابطة الدولية لخبراء ومستثمرى الغاز قبيل مغادرته القاهرة، متوجهًا إلى شرم الشيخ ضمن وفد كبير يضم خبراء ورجال اعمال للمشاركة فى أعمال المؤتمر الاقتصادى إلى تصريحات وزير البترول لصحيفة وول ستريت جورنال الامريكية قبل أيام عن نوايا المؤسسات المعنية فى مصر بإستيراد الغاز من عدة دول مطلة على البحر المتوسط.

وقال إن مصر على استعداد لاتخاذ خطوة باستيراد الغاز من إسرائيل في حال الاتفاق على سعر مناسب وإسقاط القضايا المرفوعة من احدى الشركات هناك.

وأكد فريق الخبراء أن مصر تواجه الآن أسوأ أزمة طاقة منذ عقود، وأصبحت منفتحة للسماح بعقد اتفاقين لاستيراد الغاز القادم من حقول الغاز في الدول المطلة على البحر المتوسط وإسرائيل واشاد الخبراء بتصريحات وزير البترول والتى طالب فيها احد الشركات الاجنبية للغاز الطبيعي بأسقاط الشكوى الدولية التي قدمتها ضد مصر بشأن عقود سابقة وان مصر ستوافق على اتفاقية الغاز مع اسرائيل إذا كانت تلبي المطالب المحلية، وتوفر قيمة عالية للاقتصاد المصري.

وكانت وول ستريت جورنال الأمريكية ذكرت فى حوارها مع وزير البترول أن شحنات الغاز لمصر ستكون ضمن أولى الصادرات من حقلين عملاقين في البحر المتوسط تم اكتشافهم في السنوات الأخيرة، وتشير التقديرات إلى أن الحقلين يحتويان على 650 مليار متر مكعب من الغاز.

وأضاف وفد خبراء الطاقة، أن مصر تخطط لوقف وارداتها من الغاز الطبيعي المسال في عام 2020، كما تعمل على تطوير الحقول المهملة والاستثمار فى اكتشاف حقول جديدة تلبى متطلبات التنمية الشاملة فى مصر.