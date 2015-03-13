القوات العراقية تبدأ تحرير قرية تركمانية من داعش في كركوك

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم،أن القوات العراقية المشتركة بدأت عملية تطهير قصبة بشير التركمانية التابعة لمحافظة كركوك “250 كم شمالي بغداد” من تنظيم داعش.

وقالت المصادر إن قوات عسكرية وأمنية ومتطوعين من الحشد الشعبي بدأوا فجر اليوم عملية أمنية تهدف لتطهير قريه بشير والقرى المحيطة بها من سيطرة تنظيم داعش ، حسب ما ذكر “موقع 24 الإماراتي”.

وأضافت المصادر إن القوات العراقية تتقدم الآن بشكل بطيء بسبب زرع التنظيم عشرات العبوات الناسفة في الطرق حيث أدى انفجار إحداها إلى مقتل متطوع في الحشد الشعبي وإصابة 3 آخرين.