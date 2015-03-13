مصرع فتاة اثر تناولها جرعة زائدة من دواء لعلاج الصداع بسوهاج‎

لقت فتاة مصرعها إثر تناول جرعة زائدة من دواء لعلاج الصداع بطهطا بسوهاج.

تلقي اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة طهطا بورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول المدعوة آية سلمان عبد اللاه 17 سنة وتقيم بناحية الرياينة – دائرة المركز جثــة هامدة.

بالانتقال والفحص وسؤال والدتها المدعوة فاديه عبد المالك عبد اللاه 45 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قررت قيام نجلتها المذكورة بتناول أقراص لعلاج الصداع عن طريق الخطأ مما أدي لوفاتها ونفت الشبهة الجنائية .

وبورود تقرير مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة ارتشاح رئوي وتوقف عضلة القلب نتيجة تناول جرعة زائدة من عقار مجهول ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .