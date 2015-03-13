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أوباما : لا مبرر لارتكاب أعمال إجرامية في “فيرجسون”

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أوباما : لا مبرر لارتكاب أعمال إجرامية في “فيرجسون” أوباما : لا مبرر لارتكاب أعمال إجرامية في “فيرجسون”

أوباما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الخميس إنه لا يوجد أي مبرر لارتكاب أعمال إجرامية خلال المظاهرات العامة التي أقيمت احتجاجا على ممارسات أجهزة إنفاذ القانون التي تتسم بالتحيز العنصري.

وأضاف أوباما خلال ظهور في محطة “ايه.بي. سي”، ما حدث في فيرجسون كان قمعيا وبغيضا ويستحق الاحتجاج. ولكن لا يوجد أي مبرر لارتكاب أعمال إجرامية وأيا كان الذي أطلق تلك الأعيرة النارية فإن ذلك يجب ألا ينتقص من شأن القضية. انهم مجرمون. يجب اعتقالهم ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء .

وأثار إطلاق النار على ضابطي شرطي خلال احتجاج في فيرجسون حملة ملاحقة للمشتبه بهم وزاد من حدة التوتر في المدينة التي كانت محور جدال بشأن التمييز العنصري.

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