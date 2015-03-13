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دراسة بريطانية : المرأة أكثر انجذابًا للرجل العسكري

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دراسة بريطانية : المرأة أكثر انجذابًا للرجل العسكري دراسة بريطانية : المرأة أكثر انجذابًا للرجل العسكري

أرشيفية

قد تكون قوة شخصيته وقدرته على اتخاذ القرار الصائب في الأوقات العصبية، وتحمله المسؤولية بثبات وسحر الغموض الذي قد يغلف تفاصيل حياته العملية، كلها عوامل جاذبية تثير إعجاب الكثير من النساء لتدفعهن للإقبال نحو الرجل العسكري، فقد أظهرت أحدث الأبحاث الطبية أن النساء أكثر انجذابًا حتى الآن نحو الرجل العسكرى وأبطال الحروب الذين أثبتوا بطولات في ميادين الحروب أو المنافسة.

وعلى النقيض، فقد أظهرت النتائج- التي نشرت في العدد الحالي من دورية «التطور والسلوك البشري»- أن الكثير من الرجال يرون أن المجندات في ساحات المعارك أو مناطق الكوارث أقل جاذبية مقارنة بالمدنيات.

ويرى أستاذ علم النفس في جامعة ساوثامبتون البريطانية، جوست ليونسين، أن هذه النتائج توفر أدلة على صحة فرضية ترى أن الفروق بين الجنسين في ميادين الصراع بين المجموعات يمكن أن يكون لها أصل تطوري كما يراها الذكور فقط للاستفادة في استعراض بطولاتهم.

وفي الدراسة تم اختيار 92 فتاة تدرس في بريطانيا مع التشكيلات الافتراضية من الجنس الآخر، وتمثل في مستويات متفاوتة من البطولة في سياقات مختلفة مثل الحرب ةالرياضة والأعمال.

وقد لاحظ الباحثون أن الفتيات كن أكثر إعجابًا وانجذابًا للرجل العسكري، بل يزداد هذا الميل في حال حصوله على نوط الشجاعة في المعارك القتالية.

وفي تجربة لاحقة، أجريت على 159 إمرأة و181 رجلاً يدرسون في هولندا، شاركوا في مثل هذا الاستبيان لتحديد مستويات انجذابهن إلى الجنس الآخر.

ومرة أخرى، أكدت الغالبية العظمى من النساء المشاركات في الدراسة انجذابهن بشكل كبير إلى الرجل العسكري، ليزداد الإعجاب والميل في حال تحقيقه بطولات أو حصوله على أنواط شجاعة في هذا الصدد.

أ ش أ

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