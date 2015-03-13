بالصور .. أمن الإسماعيلية ينفذ حملة إزالات على أملاك الدولة بالتل الكبير

نفذت أجهزة الامن بالاسماعيلية حملة إزالات مكبرة للتعديات على أملاك الدولة.

وقال مصدر أمنى مسئول إن الحملة تن تنفيذها بإشراف اللواء منتصر أو زيد مدير أمن الاسماعيلية وبمشاركة اللواءتمساعد المدير للأمن العام ومساعد المدير لفرقة شرطة الغرب ، و مأمور مركز التل الكبير ، ضمت ضباط إدارات البحث الجنائى وقوات الأمن والمرور والنجدة ، لمرافقة وتأمين اللجنة المُشكَّلة من مجلس مركز ومدينة التل الكبير.

وقال إن الحملة ، إستهدفت تنفيذ القرارات الإدارية الخاصة بالإشغالات المُقامة على حرم ترعة الإسماعيلية ــ دائرة مركز التل الكبير وأسفرت جهودها عن تنفيذ عـ 13 ـدد قرار صادر من وزارة الرى ، وعـ 17ـدد حالة تعدى فورية وذلك بإزالة التعديات المقامة على حرم ترعة الإسماعيلية ـ دائرة مركز التل الكبير ، عبارة عن ( منازل ، أكشاك ، ورش ، مقاهى ).

وقال المسئول إن من بين حالات الإزالة الفورية ، منزل خاص ، بزوجة محمود ح ح ــ مدير إدارة أملاك الدولة بمركز التل الكبير.

وأصدر المحافظ بتنفيذ الإزالة ، وأحال الموظف إلى النيابة العامة.

جارى موالاة الجهود لتنفيذ القرارات الإدارية والوزارية وإزالة كافة التعديات والإشغالات ، لتعزيز وترسيخ مبدأ سيادة القانون ودعم هيبة الدولة لدى المواطنين.