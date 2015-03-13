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واشنطن بوست : منتجع شرم الشيخ في أبهى صوره من أجل لقاء المستثمرين

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واشنطن بوست : منتجع شرم الشيخ في أبهى صوره من أجل لقاء المستثمرين واشنطن بوست : منتجع شرم الشيخ في أبهى صوره من أجل لقاء المستثمرين

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن منتجع شرم الشيخ في ، والذي جرى العمل في الفترة الأخيرة على إظهاره في أفضل صورة، أصبح مستعدا لافتتاح مؤتمر دولي اليوم الجمعة من أجل استثمارات بمليارات الدولارات.

وقالت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته اليو على موقعها الإلكتروني – إن الشرطة والجنود والقوات الخاصة المقنعة التي تحمل بنادق هجومية حديثة يقفون في نقاط تفتيش بطول الطرق الرئيسية للمدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

وأضافت الصحيفة أن الطرق ترتفع على جوانبها الأعلام الأجنبية وكذلك الإعلانات الخاصة بشركات مثل شركة “بريتيش بتروليوم” والبنك التجاري الدولي “سي آي بي”، وهما مشاركان كبيران في المؤتمر.

وأشارت إلى أنه في السوق السياحية الرئيسية بشرم الشيخ وأماكن أخرى حول المنتجع علقت صور للرئيس عبد الفتاح “الذي راكم الكثير من شرعيته من خلال التعويل على إصلاح الاقتصاد الذي تضرر بشدة بفعل أربعة أعوام من الاضطراب منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك.”

واعتبرت الصحيفة أن المؤتمر بمثابة أهم خطوة من المصرية لإظهار أن البلاد مستعدة للتجارة، لافتة إلى أن المنتجع الشاطئي المجاور للشعاب المرجانية يعد أحد المحركات التي أبقت صناعة السياحة في مصر على قيد الحياة، حتى ولو بالكاد، عن طريق مواصلة اجتذاب الزائرين رغم تدهور السياحة في البلاد بعد ثورة 25 يناير.

ونقلت الصحيفة الامريكية عن مدير شركة “كربون القابضة” أحمد الخراشي، أحد المشاركين في القمة الاقتصادية، قوله ” تبدو المدينة الان أفضل من أي وقت مضى من حيث النظافة والجمال والأمن لكي تستضيف الحدث”.. ونوهت الصحيفة إلى أن بعض الفنادق امتلأت تقريبا بالإضافة إلى ازدحام الأسواق في الأغلب بالسياح من شرق أوروبا.

أ ش أ

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