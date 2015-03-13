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مركز حقوقى فلسطينى يستنكر استهداف القوات الاسرائيلية للمدنيين بقطاع غزة

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مركز حقوقى فلسطينى يستنكر استهداف القوات الاسرائيلية للمدنيين بقطاع غزة مركز حقوقى فلسطينى يستنكر استهداف القوات الاسرائيلية للمدنيين بقطاع غزة
استنكر مركز حقوقى فلسطينى استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى للمدنيين فى قطاع غزة سواء على الشريط الحدودى أو قبالة سواحل غزة.

وأعلن مركز الميزان لحقوق الإنسان فى غزة فى بيان صحفى صدر اليوم إن قوات الاحتلال واصلت تصعيد هجماتها واعتداءاتها فى المناطق مقيدة الوصول على حدود قطاع غزة وفى عرض البحر.

وأشار إلى أنه وثق منذ الأول من سبتمبر 2014 إطلاق النار فى المناطق الحدودية لمنع الوصول 31 مرة أوقعت خلالها 2 قتلى و36 جرحى من بينهم 9 أطفال.

وأضاف كما ارتكبت 50 انتهاكا بحق الصيادين اعتقلت خلالها 44 صيادا وأوقعت قتيلا و17 جريحا واستولت على 14 قاربا وخربت معدات الصيد فى 9 حالات أخرى.

وحذر مركز الميزان المجتمع الدولى من مغبة استمرار وتصاعد هذه الممارسات غير القانونية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلى فى ظل حالة الحصانة التى يتمتع بها مرتكبو انتهاكات القانون الدولى .

وجدد دعوته المجتمع الدولى الى التحرك العاجل والوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين فى الأرض الفلسطينية المحتلة، واحترام التزاماته القانونية بموجب القانون الدولى فى ملاحقة كل من يشتبه فى ارتكابهم انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولى الإنسانى.

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مصر 365