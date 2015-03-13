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جون كيرى يتحدث صباح اليوم أمام الغرفة الأمريكية فى شرم الشيخ

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جون كيرى يتحدث صباح اليوم أمام الغرفة الأمريكية فى شرم الشيخ جون كيرى يتحدث صباح اليوم أمام الغرفة الأمريكية فى شرم الشيخ
تعقد غرفة التجارة الأمريكية برئاسة أنيس إكلمندوس، صباح اليوم الجمعة مؤتمرا يحضره جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى، وذلك على هامش القمة الاقتصادية التى تبدأ فعالياتها الجمعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن المقرر أن يشارك فى اللقاء، كافة أعضاء وفد الشركات الأمريكية المشارك فى القمة، بالإضافة إلى أعضاء الغرفة الأمريكية فى القاهرة.

وقال أنيس إكلمندوس، رئيس الغرفة الأمريكية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الجمعية تشارك بوفد كبير من أعضائها فى أعمال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.

ويشارك إكلمندوس فى فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، بصفته رئيس الغرفة الأمريكية فى القاهرة وأيضا بصفته أحد سفراء الاستثمار اللذين لعبوا دورا فى الترويج للمؤتمر بالخارج أمام الاقتصاد المصرى.

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