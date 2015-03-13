الجمعية السعودية المصرية:المملكة الأكثر تمثيلاً بالمؤتمر الاقتصادى بـ200 شركة

أكد الشيخ محمد عبد الله الراجحى، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال ورئيس وفد الجمعية المشارك بمؤتمر مارس الاقتصادى، إن مؤتمر القمة الاقتصادية بمدينة شرم الشيخ سيكون مصدراً للخير والرخاء بالنسبة للشعب المصرى، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية هى أكثر الدول التى تهتم بالاستثمار فى السوق المصرى، حيث يصل حجم التبادل التجارى البلدين إلى 5 مليار دولار، كما أن حجم الاستثمارات الكلية يصل إلى 25 مليار دولار منها 6 مليارات دولار رأسمال مصدر بالنسبة لـ 3300 مؤسسة فى مصر

وقال الراجحى فى بيان للجمعية، إن الأمير مقرن بن عبد العزيز ولى العهد السعودى سيترأس وفد بلاده إلى مؤتمر شرم الشيخ غدا الجمعة، وسيرافقه وزير المالية وسفير خادم الحرمين الشريفين السفير أحمد القطان والملحق التجارى محمد الحيزان بالإضافة إلى الوفد المرافق لهم .

وأشار سلطان الدويش، نائب مجلس إدارة الجمعية، إلى أن السعودية لن تكون ضمن الحضور وحسب بل هى من منظمى المؤتمر بالتعاون مع الحكومة المصرية، كما أن الوفد السعودى هو أكبر الوفود التى ستحضر مؤتمر مارس الاقتصادى بما يمثل 20% من إجمالى عدد الحاضرين، لافتاً إلى أن هذه الشركات تمثل معظم القطاعات التى ستركز عليها الحكومة المصرية فى عرض الفرص الاستثمارية ومنها القطاع الصناعى والزراعى والتجارى والطاقة والاتصالات، وسيرأس الدكتور عبد الرحمن الزامل وفد مجلس الغرف السعودى والشيخ صالح كامل رئيسا لوفد مجلس الأعمال السعودى المصرى.

وأضاف درويش، أن المؤتمر يستهدف تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وإزالة العقبات التى تعرقل العملية الاستثمارية فى مصر وعرض الصيغة النهائية لقانون الاستثمار، بخلاف عرض الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة.

يُذكر أن الحكومة المصرية تنهى استعداداتها الأمنية والتنظيمية قبيل مؤتمر مارس الاقتصادى المزمع عقده خلال الفترة (13-15) مارس الجاري، وقد تم تأكيد حضور 44 دولة للمؤتمر بشكل رسمى حتى الآن.