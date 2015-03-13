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أنصار الله : هادى لم يكن يعلم بنقل الحوار إلى الرياض

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أنصار الله : هادى لم يكن يعلم بنقل الحوار إلى الرياض أنصار الله : هادى لم يكن يعلم بنقل الحوار إلى الرياض
نفت جماعة أنصار الله، الحوثيين صحة ما أعلنه الدكتور عبد اللطيف الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، من أن عرض دول المجلس نقل الحوار اليمنى إلى الرياض جاء استجابة لطلب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى .

وأكد محمد عبد السلام المتحدث الرسمى لأنصار الله فى تصريح له على الموقع الاليكترونى الرسمى للجماعة أن عرض نقل الحوار إلى الرياض تم قبل طلب هادى بأسابيع وقبل أن يعرف هادى نفسه بذلك .

وأوضح فى أول رد فعل رسمى للجماعة حول عرض المجلس نقل الحوار للرياض أن هذا التصرف يبين أن هناك سعيا حقيقيا لتكريس الدور الخارجى فى شئون اليمن والتخليد الدائم فى الذهنية اليمنية انه لا نستطيع ان نحل مشاكلنا الا خارج الوطن .

وكانت جماعة الحوثيين قد أستولت على دار الرئاسة اليمنية فى 21 يناير الماضى وقدم الرئيس اليمنى استقالته بعدها بيوم فاحتجزته فى منزله بصنعاء ولكنه أستطاع الهروب الى عدن بعد حوالى شهر وأعلن سحب استقالته وممارسة عمله من عدن وطلب من مجلس التعاون الخليجى نقل الحوار بين القوى السياسية اليمنية الى الرياض تحت مظلة مجلس التعاون ووفق المبادرة الخليجية .

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مصر 365