دراسة فنلندية: 4 عوامل تمنع تدهور القدرات العقلية لكبار السن

أشارت دراسة علمية إلى نتائج جديدة أفادت أن اتباع نظام غذائى صحى، وممارسة التمارين البدنية، واتباع أنظمة تدريب الدماغ، تساعد على بطء تدهور الحالة العقلية فى كبار السن المعرضين للإصابة بالخرف.

• زيادة معدل كتلة الجسم يؤثر سلبًا على صحة القلب

>وقال الباحثون إن زيادة مؤشر كتلة الجسم (BMI) الذى يُعرف بأنه تقدير الدهون فى الجسم على أساس الطول والوزن، يؤثر سلبًا على صحة القلب ويرفع من خطر الإصابة بالخرف المرتبط بالعمر.

>وشملت الدراسة 1260 شخصًا فى فنلندا، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60-77 عامًا، الذين كانوا أكثر عرضة للخرف.

• 4 عوامل تمنع تدهور القدرات العقلية

>واستنتج الباحثون من الدراسة أن هناك 4 عوامل مهمة، تمنع تدهور القدرات العقلية لكبار السن، والتى تشمل:

>1- الأكل الصحى

>2- قوة وصحة القلب

>3- برامج تدريب الدماغ

>4- إدارة العوامل الأيضية مع ضبط الدورة الدموية

وبعد عامين من الدراسة، وجد الباحثون ارتفاعًا ملحوظًا يصل إلى نسبة 25% بشكل عام، فى اختبار الوظائف العقلية لتلك الأشخاص الذين اتبعوا الـ4 عوامل التى تمنع تدهور القدرات العقلية، وفقًا للدراسة التى نشرت فى عدد 12 مارس من مجلة لانسيت.

وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن هناك الكثير من الروابط بين قدرة المخ فى كبار السن وعوامل مثل النظام الغذائى، وصحة القلب واللياقة البدنية.

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