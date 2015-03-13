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لجنة الانتخابات تُعلن اليوم النتيجة النهائية لانتخابات "الصيادلة"

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لجنة الانتخابات تُعلن اليوم النتيجة النهائية لانتخابات "الصيادلة" لجنة الانتخابات تُعلن اليوم النتيجة النهائية لانتخابات "الصيادلة"
تعلن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة، اليوم الجمعة، النتيجة النهائية لعملية الاقتراع بعد إعادة فرز نتائج اللجان المطعون فى نتيجتها بعدة محافظات .

كانت اللجنة العليا للانتخابات، قد أعلنت النتائج الأولية للتصويت، والتى أكدت فوز الدكتور محيى عبيد بمنصب النقيب العام للصيادلة، بواقع 3 آلاف و550 صوتًا، وفوق السن الدكتور أحمد عامر 9575 صوتًا، والدكتور إيهاب قلدس 4195، الدكتور عصام عبد الحميد 2047، وتحت السن "مصطفى الوكيل، أيمن عثمان".

أما عن ممثل منطقة القاهرة والجيزة فوق 15 سنة، فاز به الدكتور جورج عطا الله، وبمقعد ممثل منطقة وسط الدلتا فوق 15 سنة، للفوز بمقعد واحد، وفاز به الدكتور صبرى طويلة 1421 صوتًا، مقعد شمال الصعيد فوق السن فاز به الدكتور وحيد عبد الصمد، وشمال الصعيد تحت السن فاز الدكتور حمدى فخرى، ومقعد جنوب الصعيد الدكتورة منى المهدى.

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