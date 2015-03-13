"الصحة": تطبيق قانون التأمين الصحى يقلص تكلفة العلاج على نفقة الدولة

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، أن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل يطرح خطوة من نفقات العلاج على نفقة الدولة، بمعنى أن التوسع فى تطبيق القانون يقلص من مصاريف العلاج على نفقة الدولة.

وقال وزير الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه لن يتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة نهائياً حتى مع تطبيق قانون التأمين الصحى.

وأشار وزير الصحة، إلى أنه مهتم بتشكيل الفريق المعاون لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل لتحقيق الأمان المالى للمشروع، وتابع: أمهلنا مستشفيات القطاع العام والخاص 3 سنوات تنتهى فى 2018 لتجديد بنيتها وتحقيق معايير الكفاءة والجودة، ولدينا مستشفيات تضاهى القطاع الخاص فى التجهيزات الطبية، وتطبيق القانون يستغرق 10 سنوات، والآن القانون مطروح للحوار المجتمعى.

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