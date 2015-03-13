أخبار عاجلة

جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الصحة": تطبيق قانون التأمين الصحى يقلص تكلفة العلاج على نفقة الدولة

Google+ Print
"الصحة": تطبيق قانون التأمين الصحى يقلص تكلفة العلاج على نفقة الدولة "الصحة": تطبيق قانون التأمين الصحى يقلص تكلفة العلاج على نفقة الدولة
أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، أن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل يطرح خطوة من نفقات العلاج على نفقة الدولة، بمعنى أن التوسع فى تطبيق القانون يقلص من مصاريف العلاج على نفقة الدولة.

وقال وزير الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه لن يتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة نهائياً حتى مع تطبيق قانون التأمين الصحى.

وأشار وزير الصحة، إلى أنه مهتم بتشكيل الفريق المعاون لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل لتحقيق الأمان المالى للمشروع، وتابع: أمهلنا مستشفيات القطاع العام والخاص 3 سنوات تنتهى فى 2018 لتجديد بنيتها وتحقيق معايير الكفاءة والجودة، ولدينا مستشفيات تضاهى القطاع الخاص فى التجهيزات الطبية، وتطبيق القانون يستغرق 10 سنوات، والآن القانون مطروح للحوار المجتمعى.

الصحة: 40% من المصريين لا يستطيعون دفع اشتراكات التأمين الصحى الشامل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365