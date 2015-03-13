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كريستال عصفور تشارك فى المؤتمر الاقتصادى العالمى بشرم الشيخ

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كريستال عصفور تشارك فى المؤتمر الاقتصادى العالمى بشرم الشيخ كريستال عصفور تشارك فى المؤتمر الاقتصادى العالمى بشرم الشيخ

القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

أكد عمر عصفور نائب رئيس مجلس إدارة شركة كريستال عصفور إنترناشونال، أنه سيسافر اليوم لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ضمن وفد جمعية الصناع المصريين المرافقة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لحضور فعاليات المؤتمر الاقتصادى الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ، بدءا من اليوم الجمعة ولمدة 3 أيام، بهدف دعم وتنمية الاقتصاد المصرى والإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة فى البلاد، وذلك تدعيما وإيمانا من شركة كريستال عصفور بضرورة مساندة المؤتمر الاقتصادى، وتأييدا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمل على النهوض بمستوى الاقتصاد الوطنى.

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