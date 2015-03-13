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مدير أمن سوهاج: إزالة 28 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

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مدير أمن سوهاج: إزالة 28 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مدير أمن سوهاج: إزالة 28 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة
أكد اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه فـى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة إلى تقديم المساعدة اللازمة فـى تنفيذ كافة الأحكام والقرارات القضائية والإدارية، حفاظاً على هيبة الدولة وتأكيداً لسيادة القانون، تمكنت القوات بالمديرية من تأمين تنفيذ عدد "28" حكما وقرارا قضائيا وإداريا بدائرة المديرية بإشراف اللواءات مساعدى المدير لقطاعى الشمال والجنوب وفرقة الشرق.

ففى مركز شرطة طما تم تأمين إزالة عدد "23" حالة تعد على الأراضى الزراعية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1085 إدارى المركز لسنة 2015.

وفى مركز شرطة البلينا تم تأمين تنفيذ عدد "3" قرارات قضائية من المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج، وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام 1455، 1456، 1457 إدارى المركز لسنة 2015.

وفى مركز شرطة دار السلام تم تأمين تنفيذ عدد "2" قرار تعدى على أراضى أملاك الدولة الكائنة بناحية نجوع مازن دائرة المركز على مسطح "120" فدان والمخصصة لتجميع المخلفات والقمامة الخاصة بالمركز والمنزرع منها عدد "20" فدان بمحصول القمح، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1031 إدارى المركز لسنة 2015 ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظة.

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مصر 365