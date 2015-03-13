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النيابة تصرح بدفن جثة حارس عقار عُثر عليه مقتولا بالساحل

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النيابة تصرح بدفن جثة حارس عقار عُثر عليه مقتولا بالساحل النيابة تصرح بدفن جثة حارس عقار عُثر عليه مقتولا بالساحل
أمرت نيابة الساحل بالتصريح بدفن جثة حارس عقار بالساحل وجد مقتولا داخل الغرفة المخصصة لإقامته أسفل أحد العقارات المكلف بحراستها بالساحل، كما أمرت النيابة بالتحفظ على ملابسه، وأمرت النيابة باستدعاء سكان العقار محل عمله للاستماع إلى أقوالهم حول الواقعة.

كان قسم شرطة الساحل قد تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بمقتل حارس عقار داخل الغرفة المخصصة له أسفل العقار الذى يحرسه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وكشفت المعاينة المبدئية عن وجود جثة القتيل على أرضية الغرفة المخصصة له، وعلى ملابسه بعض آثار الدماء.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتمت إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365