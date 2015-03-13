ضبط 40 قطعة سلاح بدون ترخيص وجرينوف و17 قضية مخدرات خلال 7 أيام بقنا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، عددا من الحملات خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس الجارى لضبط الخارجين عن القانون من حائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص ومروجى المواد المخدرة.

أسفرت الحملات التى أشرف عليها اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، عن ضبط( 40 قطعة سلاح) عبارة عن 18 بندقية آلية وعدد12 بندقية خرطوش وعدد 10 فرد محلى، بالإضافة إلى ضبط 1464 طلقة ذخيرة، كما تم ضبط رشاش جرينوف، وفى مجال قضايا المخدرات تم ضبط عدد 17 قضية متنوعة.

وتمكنت قوة أمنية، من ضبط عدد من الأسلحة غير المرخصة خلال حملة أمنية على مراكز المحافظة المختلفة.

وأسفرت الحملة عن ضبط (عبد الحميد س ا 37 سنة) مزارع مقيم قرية السمطا التابعة لمركز دشنا المطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى تبديد، وبحوزته 2 بندقية آلية و60 طلقة و(عمرو ع ع 29 سنة) مزارع مقيم عزبة خليفة التابعة لقسم قنا، وبحوزته بندقية آلية وبندقية إسرائيلى و22 طلق نارى و(جبريل ح س 50 سنة) مقيم قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة وبحوزته بندقية خرطوش أمريكى وفرد خرطوش و 4 طلقات و(عبد السلام ا 64 سنة ) مقيم قرية الطوابية التابعة لمركز قنا بحوزته بندقية خرطوش أمريكى وفرد روسى محلى و 6 طلقات.