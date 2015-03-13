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ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية بالطرق المؤدية للقاهرة والجيزة

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ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية بالطرق المؤدية للقاهرة والجيزة ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية بالطرق المؤدية للقاهرة والجيزة
تواصل الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مصطفى درويش، حملاتها المرورية على جميع الطرق السريعة الصحراوية المؤدية للقاهرة والجيزة، لفرض الانضباط المرورى وإلزام المواطنين بتعاليم وآداب المرور.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط وتحرير 4974 مخالفة مرورية متنوعة؛ منها 855 مخالفة تجاوز سرعة التقطتها أجهزة الرادار أعلى الطرق السريعة، ومن ضمنها طرق "الإسكندرية الصحراوى والزراعى والقطامية والإسماعيلية الصحراوى والسويس ودمنهور والمحور وطريق الفيوم الصحراوى"، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لرصد المخالفات المرورية.

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مصر 365