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مصرع ربة منزل إثر تناولها جرعة زائدة من علاج للصداع فى سوهاج

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مصرع ربة منزل إثر تناولها جرعة زائدة من علاج للصداع فى سوهاج مصرع ربة منزل إثر تناولها جرعة زائدة من علاج للصداع فى سوهاج
استقبل مستشفى طهطا العام بمحافظة سوهاج ربة منزل جثة هامدة على إثر تناولها أقراصا مجهولة بناحية قرية الرياينة دائرة مركز شرطة طهطا.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد أحمد عبدالعزيز الجميلى، مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد وفاة ربة منزل فى ظروف غامضة إثر تناولها أقراصا مجهولة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال، وقادها الرائد أحمد عزت رئيس مباحث مركز طهطا، بوصول "آية س ع" 17 عاما لا تعمل وتقيم بناحية الرياينة دائرة المركز "جثــة هامدة" إلى مستشفى طهطا العام ادعاء تناول أقراص مجهولة.

وبسؤال والدتها "فادية ع ع" 45 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية، أقرت قيام ابنتها المذكورة بتناول أقراص لعلاج الصداع عن طريق الخطأ مما أدى لوفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.

وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة ارتشاح رئوى وتوقف عضلة القلب نتيجة تناول جرعة زائدة من عقار مجهول ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، تم تحرر عن ذلك المحضر رقم 1039 إدارى المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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مصر 365