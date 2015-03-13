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الغرفة التجارية بسوهاج تلتقى المحافظ لبحث مشاكل التجار الاثنين المقبل

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الغرفة التجارية بسوهاج تلتقى المحافظ لبحث مشاكل التجار الاثنين المقبل الغرفة التجارية بسوهاج تلتقى المحافظ لبحث مشاكل التجار الاثنين المقبل
قال أحمد الناظر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، إنه سيلتقى الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، يوم الاثنين المقبل، وذلك لمناقشة مشاكل التجار بالمحافظة، وأهم التحديات التى تواجه التجار فى الفترة الحالية، وذلك بحضور أعضاء الغرفة ولفيف من التجار.

وأضاف الناظر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيقوم أيضًا بعرض بعض الموضوعات على المحافظ منها تحديث الدليل السياحى للمحافظة ووضع خريطة استثمارية تضم مشرعات كبرى كثيفة العمالية، وكذلك مناقشة وضع رؤية الغرفة لتنمية المناخ الاقتصادى بالمحافظة فى الفترة المقبلة.

وأشار أحمد الناظر، إلى أنه سيعرض على المحافظ كذلك بعض المشروعات، منها قرية البضائع بمطار سوهاج الدولى والبورصة السلعية والميناء البرى للمحافظة، وذلك للبدء فى تنفيذها.

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