دراسة أمريكية: زراعة القوقعة الإلكترونية وتحسن السمع يقلل اكتئاب كبار السن

زراعة القوقعات الإلكترونية فى كبار السن تحسن حالتهم النفسية وقدرتهم على التفكير، بالإضافة إلى تحسن حاسة السمع لديهم وجودة حياتهم.

وجاءت هذه النتائج فى دراسة أمريكية جديدة ووفقًا لموقع هيلث داى الطبى الأمريكى فإن الدراسة التى قادها باحثون من المعهد القومى الأمريكى للصمم واضطرابات التواصل الأخرى شملت 94 من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و85 سنة، تمت متابعتهم على مدى 12 شهرًا، قبل وبعد تلقى زراعة القوقعة وكشفت الدراسة تحسن حالتهم كثيرًا.

>ويقول الخبراء إن القوقعة الإلكترونية عبارة عن جهاز إلكترونى معقد تتم زراعته داخل الأذن لتحسين السمع فى حالات فقدان السمع الشديدة التى يعانى منها كبار السن، ويمكن لزراعتها أن تقلل من معدلات الاكتئاب حيث تحسنت الحالة النفسية لـ76% من المشاركين، وتحسن مهارات التفكير لدى كبار السن وذلك فى 80% من الحالات التى شاركت فى الدراسة.

ويؤكد الخبراء أن الدراسة الجديدة تثير مجموعة من الأسئلة عن علاقة فقدان السمع بالإدراك وتحسن الحالة النفسية ويوصى الخبراء بضرورة إجراء المزيد من الدراسات لاكتشاف السبب.

ويحذر الأطباء من أن ضعف السمع من الممكن أن يتم تشخيصه فى كبار السن على أنه ضعف إدراكى، لذا لابد من التأكد أولاً من مستوى السمع، لكن الأخبار السيئة أن تكلفة زراعة القوقعة تصل إلى 100 ألف دولار.

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