جون كيري يصل شرم الشيخ لحضور المؤتمر الاقتصادي

وصل جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي إلى شرم الشيخ صباح اليوم الجمعة، للمشاركة فى المؤتمر الإقتصادى ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطينى محمود عباس “أبو مازن” و العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.

وبحسب الخارجية الأمريكية، فإن “كيري” سيبحث مع السيسي مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي وتمدده فى ليبيا، علمًا بأن الرئيس السيسي أحد أبرز القادة العرب الداعين لتشكيل قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهابيين.

فيما يبحث “كيري”، مع الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني، الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.