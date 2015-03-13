محافظ القليوبية: نشارك بـ4 مشروعات استثمارية وسياحية بمؤتمر شرم الشيخ

أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أن المحافظة ستشارك بـ4 مشروعات استثمارية سياحية وعلاجية خلال المؤتمر الاقتصادى المنعقد بشرم الشيخ.

وأوضح عبد الظاهر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه سيشارك بالحضور فى فعاليات المؤتمر الاقتصادى الدولى فى مدينة شرم الشيخ اليوم، ولفترة من 13 إلى 15 مارس الحالى.

وكشف المحافظ أن المؤتمر يتضمن طرح 4 مشروعات سياحية جديدة للاستثمار السياحى العالمى، باستثمارات تبلغ 250 مليون جنيه، وذلك أمام المستثمرين، بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة.

وأشار المحافظ إلى أن المشروعات هى طرح شاليهات قرية مرجانة أمام المستثمرين الراغبين لإعادة تأهيلها، وإنشائها من جديد استغلالا لموقعها الفريد على النيل، وفى حضن المبانى الأثرية، أما المشروع الثانى فيتمثل فى إقامة فندق على النيل على أرض محلج القناطر الأثرى، مع الحفاظ على قيمته الأثرية، وذلك بالاتفاق مع وزارتى السياحة والآثار ويتضمن المشروع الثالث تعظيم الاستفادة من النقل النهرى، وإقامة مرفأ لليخوت ومسابقات عالمية لسباقات المراكب الشراعية واليخوت والمشروع الرابع، لإقامة مدينة علاجية بمنطقة البحيرات بعرب العليقات مركز الخانكة على مساحة 70 فدانا.