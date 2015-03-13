لجنة قانونية من "جامعة الفيوم" لبحث أوضاع الطلاب المحبوسين

أعلن الدكتور مصطفى ثابت المستشار الإعلامى لرئيس جامعة الفيوم، أن رئيس الجامعة الدكتور خالد إسماعيل حمزة، قرر تشكيل لجنة قانونية برئاسة الدكتور محمد رمضان المحقق القانونى للجامعة، لبحث أوضاع الطلاب المحبوسين وحضور التحقيقات معهم، وتضم اللجنة فى عضويتها كل من مدير عام رعاية الشئون القانونية، وعضو الإدارة القانونية بالجامعة.

وأشار المستشار القانونى لرئيس الجامعة إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الجامعة على مستقبل أبنائها الطلاب، وفى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع شباب الإعلاميين للإفراج عن الطلاب المحبوسين ما لم يكونوا متورطين فى أى أعمال عنف.

جدير بالذكر أن جامعة الفيوم، شهدت أحداث عنف بين بعض الطلاب وقوات الأمن، تم القبض على أكثر من 50 طالبا خلالها، وتم الإفراج عن حوالى 30 طالبا فيما قررت النيابة حبس الـ20 طالبا آخرين على ذمة التحقيقات فى التهم الموجهة لهم.