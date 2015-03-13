"زراعة المنوفية": القمح بحالة جيدة واستمرار تنفيذ الحقول المصغرة

أكد المهندس محمد أحمد مرسى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية تنفيذ المديرية لثلاثة أيام حقل موسعة لمحصول القمح خلال شهر مارس الحالى، بدأت بناحية كفر السيد بمركز أشمون يوم 10 مارس، وكذلك سيكون هناك يوم 15 مارس بناحية الروضة بمركز بركة السبع ويوم 25 مارس 2015 بناحية هيت بمركز منوف، وذلك بحضور لفيف من أساتذة مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى وأساتذة الحملة القومية للقمح وعدد من المرشدين الزراعيين المهتمين بمحصول القمح.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بالاشتراك والتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومركز بحوث القمح تقوم بتنفيذ عدد 8 أيام حقل مصغرة لمحصول القمح خلال شهر مارس 2015 بمراكز المحافظة، وقد بدأت بمركز أشمون يوم 2 مارس ببندر أشمون وبمركز الباجور كان كذلك يوم 4 مارس بقرية العطار، وبمركز الشهداء تم يوم 8 مارس بقرية سرسموس وبمركز تلا سيكون يوم 17 مارس بقرية سماليج وبمركز شبين الكوم يوم 19 مارس بقرية كفر البتانون ويوم 22 مارس بقرية اصطبارى، وبمركز قويسنا يوم 23 مارس بقرية بيجرم وبمركز السادات يوم 26 مارس بقرية كفر داوود.

وقد أكد وكيل وزارة الزراعة بأن حالة القمح جيدة وتم إعداد لجان لفحص زراعاته وإعطاء بلاغات يومية لمديرية الزراعى للتعامل مع أى إصابات قد تظهر أولا بأول وعلاجها فى حينه واستمرار مرور أساتذة الحملة القومية للقمح بالتعاون مع مهندسى الإرشاد الزراعى بالمحافظة.

من جانبه أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية أن المحافظة زراعية بالدرجة الأولى وأن زراعة القمح من أهم الزراعات وأن الحقول الإرشادية دليل مرئى وعملى للمزارعين لذلك يجب الاهتمام بها وزيادتها لتوعية المزارعين بكل جديد.